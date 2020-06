CVetrano, trattore si ribalta e investe il suo conducente. Morto un uomo. Sul posto i Vigili del Fuoco

di: Redazione - del 2020-06-19

Perde il controllo del trattore (in foto) che si ribalta e muore investito sotto una ruota del mezzo. È successo oggi a Castelvetrano nei pressi di Contrada Fontanelle. A perdere la vita Francesco Marchese, castelvetranese, di 84 anni che si trovava a percorrere una discesa presente all'interno del suo terreno ove si era recato, come era solito fare, per lavorare la terra.

Per l'uomo, a seguito del ribaltamento del mezzo, non c'è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre, con apposita attrezzatura, il corpo dell'uomo ormai esanime.