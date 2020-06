"Io, cvetranese, a New York per la mia carriera di ballerino nonostante la paura per il Covid". Intervista a Mikael Pasini

del 2020-06-19

Tempo fa vi avevamo raccontato la storia del giovane castelvetranese Mikael Pasini ( clicca qui ) che a soli vent’anni, per inseguire i suoi sogni e la sua passione per la danza, si era trasferito negli Stati Uniti. Oggi il giovane ballerino vive a New York e noi di Castelvetranonews.it lo abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare la sua esperienza americana e come sta vivendo l’emergenza da Covid 19.

New York, infatti, è la città che tra tutte quelle statunitensi è stata la più funestata dal Covid 19. E’ stata l'epicentro americano della pandemia con quasi 400mila casi e 30mila morti.

Come stai vivendo l’emergenza derivante dal coronavirus? Hai avuto paura?

Inizialmente non ho vissuto il tutto abbastanza bene perché in una situazione del genere, essendo lontano da casa, mi sono sentito abbastanza insicuro e spaventato. Dopo qualche settimana però mi sono tranquillizzato e da allora ho ritrovato quella positività e ottimismo che ogni giorno, nonostante tutto, mi hanno spinto e spingono ad andare avanti.

Dove vivi esattamente?

Inizialmente vivevo a Manhattan e dopo due anni mi sono trasferito a Brooklyn. Adesso sono tre anni che vivo a NY e non rimpiango di essermi trasferito qui date le tantissime opportunità che mi vengono proposte ovvero come quello di ballare nei teatri, video musicali ed eventi noti.

In questa fase di lockdown, come hai trascorso le giornate?

Ho trascorso e tutt’ora trascorro le mie giornate facendo lezioni online, prove e progetti virtuali da casa. Leggo tantissimo e passo anche parte del mio tempo a parlare con la mia famiglia e vecchi amici che ormai avevo perso un po’ di vista a causa della mia vita frenetica.

Come è la situazione sanitaria dove vivi?

Per fortuna non ho mai avuto problemi di salute però se non avessi l’assicurazione sanitaria qui sarebbe un problema poiché la maggior parte degli ospedali sono enti privati ovvero a pagamento. Quindi in base all’assicurazione puoi avere accesso gratuito ad alcune cliniche, medicazioni e visite con vari medici specialisti.

Durante la pandemia la maggior parte delle persone ha utilizzato e continua a utilizzare la mascherina in luoghi pubblici, parchi e supermercati anche se da quando non vi è più uno stato di allerta molti preferiscono non utilizzarla se non richiesto poiché l’utilizzo non é obbligatorio. Sinceramente mi sento molto sicuro ad andare in giro dato l’intervento di disinfestazione che è stato attuato in giro per la città.

Pensi di tornare in Italia? Progetti futuri?

Si, penso di tornare in un futuro anche se adesso il mio obiettivo è quello di rimanere qui e continuare la mia carriera da ballerino in modo tale da poter arricchire il più possibile il mio bagaglio artistico.

Ho tantissimi progetti futuri e spero che molti di questi si possano realizzare anzi, per essere ottimisti, dico che sono sicuro che si realizzeranno. Però per ora non posso dire nulla, ovviamente ne sarò felice di farlo quando me ne sarà data la possibilità.