"Le ZES e il requisito del collegamento ad un porto che pone dei dubbi". Lettera aperta al Direttore

del 2020-06-19

La presunta mancata candidatura di Castelvetrano per essere inclusa nelle cd. "ZES" continua a far discutere. Una lettera aperta ci giunge in redazione da parte del lettore Stelio Emanuele il quale pone l'accento su alcuni punti della vicenda:

"Caro Direttore, l'esclusione della nostra Città dalla Zona Economica Speciale, che rappresenta un eccellente volano per lo sviluppo economico del territorio con crediti d'imposta per gli investimenti, sgravi fiscali, agevolazioni sul lavoro ed ammortamenti per le Aziende, è stata di una gravità inaudita a danno della nostra comunità.

A fronte di questa notizia, e nel silenzio assoluto dell'amministrazione comunale, sui social si sono avuti interventi molto critici, anche da chi scrive, nei confronti del Sindaco e della sua Giunta. specialmente dopo che l'Assessore Regionale Turano ha dichiarato che l'esclusione è avvenuta perchè Castelvetrano non ha presentato la sua candidatura all'inserimento nella ZES.

In verità nei miei interventi, esplicitato il fatto di non avere piena conoscenza della disciplina che regola le ZES, ho osservato che la mancata candidatura significava una enorme responsabilità per gli amministratori, da accertare, se passati o presenti, dal Consiglio Comunale.

Continuando il silenzio su questa vicenda da parte del Sindaco, per la rilevanza che essa avrebbe potuto assumere nella gestione di governo della città, ho ritenuto di approfondire meglio la questione e sono arrivato alle conclusioni che in breve esplicito.

Le ZES sono strumenti creati dall'Europa e disciplinate da un regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM n.12 del 25 gennaio 2018, che specifica le caratteristiche che i territori debbono possedere per accedere alla Zona, sostanzialmente, a supporto diretto od indiretto con una attività portuale e trasportistica.

Dopo circa due anni di inadempienza la Regione Sicilia con deliberazione n. 277 dell' 8 AGOSTO 2019 ( in pieno periodo di ferie ) approva un avviso pubblico per gli Enti locali con cui si attivano le candidature dei Comuni CHE POSSIEDONO AREE CON LE CARATTERISTICHE del DPCM, STABILENDO AL 9 Settembre la scadenza per presentare la DOCUMENTAZIONE DI CANDIDATURA.

Cioè in meno di UN MESE i Comuni, che ritenevano di avere aree con le caratteristiche speciali del Regolamento, dovevano presentare le proprie candidature.

Verosimilmente, (visto il silenzio del Comune ) a prescindere dalla brevità del tempo concesso per elaborare la documentazione ad agosto, l'amministrazione comunale in carica HA PRESO ATTO CHE CASTELVETRANO NON AVEVA ZONE COLLEGATE IN QUALCHE MODO CON UN PORTO, E NON HA PRESENTATO LA SUA CANDIDATURA.

Fino a questo momento dei fatti nessuna accusa può essere rivolta al Sindaco per la mancata presentazione della candidatura del Comune, il giudizio però può essere più articolato se si osserva che nella ZES Occidentale SONO STATI AMMESSI Comuni come: Salemi, Calatafimi, Palma di Montechiaro, Campofelice Roccella, e TANTI ALTRI COMUNI CHE, OGGETTIVAMENTE, non si vede quale correlazione ad un porto possono vantare, e che, malgrado questa criticità, hanno, comunque proposto alla Regione la loro candidatura.

Ergo se a questa situazione si aggiunge che la Regione ha deliberato il bando l'8 agosto 2019, e fissata per il 9 settembre la scadenza per la presentazione delle istanze di candidatura, si può concludere il Sindaco e la Giunta di Castelvetrano, pur vantando il merito di una onestà intellettuale, hanno commesso, invece, una ingenuità a non presentare la candidatura.

Ciò appare evidente dai tanti, altri Comuni, che non avevano proprio le caratteristiche richieste, ma sono stati ammessi nella ZES e,quindi, come purtroppo avviene spesso, hanno avuto gli appoggi partitici giusti.

Sarebbe opportuno,dunque, che l'assessore Turano, invece di lanciare sostanzialmente accuse all'amministrazione comunale, di spiegare quali sono state le giustificazioni di ammissione delle aeree proposte da tanti Comuni che con le attività portuali non hanno alcuna connessione, nè diretta nè indiretta.

Non mi piace fare lamentele inutili, ma mi pare che si possa affermare che Castelvetrano paga con quasi certezza la collocazione politica della Giunta e la ingenuità ed inesperienza della stessa, e ribadisco quanto talvolta ho denunciato, i castelvetranesi pagano la loro cattiva storica attitudine a riversare i loro voti su candidati non locali che sono eletti con questi consensi ma al momento giusto privilegiano e sostengono gli interessi delle loro città contro Castelvetrano".

Stelio Manuele