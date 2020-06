Mancata candidatura di CVetrano come "Zes". Obiettivo Città presenta interrogazione per chiedere spiegazioni

del 2020-06-19

In un’interrogazione presentata il 17 giugno, il gruppo consiliare ‘Obiettivo città’, ha chiesto al sindaco Alfano le motivazioni delle mancata presentazione della candidatura del comune di Castelvetrano come Z.E.S. (zona economica speciale) per la Sicilia Occidentale, la “cui candidatura - si legge nel testo - andava presentata entro lunedì 9 settembre 2019”.

E ancora: "Castelvetrano ha perso un'opportunità straordinaria per creare sviluppo e un'economia forte nel nostro territorio, che avrebbe potuto offrire in tal modo alle imprese condizioni vantaggiose attraverso notevoli incentivi fiscali, più credito d'imposta per gli investimenti, agevolazioni sul lavoro, ammortamenti e un consistente regime di semplificazioni tra cui anche l'accelerazione dei tempi procedimentali per garantire l'accesso gli interventi di urbanizzazione primaria."

La mancata nomina del comune ha destato polemiche, tra cui il botta e risposta tra il segretario comunale del PD, Pasquale Calamia e l'assessore regionale alle attività produttive, Mimmo Turano. Calamia ha criticato l'operato della giunta Musumeci: "Compete alla regione Sicilia avanzare la proposta al Governo centrale ed ancora una volta il Governo Musumeci non si smentisce. Castelvetrano non è inserita nelle Zone Economiche Speciali. Il Governo di centro destra della regione siciliana, prima con il declassamento dell’Ospedale, oggi con il mancato inserimento del territorio di Castelvetrano dalle Zes continua a mortificare il nostro territorio."

"Non esiste nessuna esclusione di Castelvetrano" ha affermato Turano, che è intervenuto precisando che non sarebbe stata presentata alcuna candidatura, ragion per la quale, Castelvetrano non sarebbe mai potuta essere nominata.

Il bando sarebbe stato emanato ad agosto.