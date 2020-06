"Multimedical al servizio del Belìce tra misure di sicurezza e rispetto dei protocolli". Intervista a Nicola Li Causi

di: Alessandro Indelicato - del 2020-06-22

Una sfida come quella del Dott. Nicola Li Causi deve essere oggi a maggior ragione da stimolo per il mondo dell’imprenditoria del nostro territorio. In un momento in cui la gente stenta ad avere ancora fiducia nel mondo della politica, gli imprenditori sono l’unica fonte di speranza per superare questo periodo di grande difficoltà.

Un centro all’avanguardia, come quello di Multimedical a Castelvetrano, consente all’utenza di Castelvetrano e di tutto il territorio del Belìce e nnon solo, di poter superare difficoltà in ambito sanitario senza necessariamente rivolgersi a strutture molto distanti.

Grazie ad apparecchiature moderne ed efficienti e collaborazione di qualificati specialisti, il Centro fornisce una lunga serie di servizi nel campo della Neurologia, Radiodiagnostica, Cardiologia, Senologia, Ortopedia, Ginecologia e Diagnosi Prenatale, Dermatologia e Medicina Estetica, Allergologia e non solo.

Multimedical è, altresì, dotata di una sala chirurgica ed è convenzionata con il S.S.N. per la Radiologia Diagnostica, la Neurologia e adesso, grazie alla nuova struttura, anche nel settore della Ginecologia.

Sono passati più di 5 anni dall'inaugurazione della struttura che, negli anni, si è sempre impegnata in una continua modernizzazione delle apparecchiature al servizio di un personale specializzato.

Abbiamo raggiunto il Dott. Li Causi (in foto insieme al Dott. Quintino Paola), Amministratore del Centro, per farci raccontare come l'azienda è ripartita a seguito del Covid-19 e con quali misure di sicurezza.

Ci racconti il periodo del lockdown...

"Siamo rimasti aperti per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, perché ciò vuol dire dare una risposta nel caso ci sia un bisogno importante e non rinviabile. Abbiamo ritenuto doveroso dare il nostro contributo per la riduzione degli spostamenti dei cittadini. La segretaria si è preoccupata di mantenere la pulizia scrupolosa delle superfici ove si volge la sua attività (monitor, tastiera computer, penne, telefono, stampanti, ecc.) senza tralasciare mai l'importante sanificazione dei locali.

Oggi quali misure di sicurezza anticovid vengono applicate?

Il personale di segreteria indossa guanti e mascherina che vengono cambiati ogni turno di lavoro. Sul bancone della reception abbiamo posizionato schermi protettivi trasparenti e un dispositivo igienizzante per le mani.

L'accesso all’ambulatorio di norma è consentito solo al paziente fruitore della prestazione; unica eccezione è costituita dall’ipotesi in cui il paziente sia persona non autosufficiente.

All'ingresso viene misurata la temperatura corporea con l'area apposita per la detersione delle mani. Registro con grande piacere la collaborazione degli utenti, a riprova del grado di maturità e consapevolezza raggiunta circa il momento attuale".

Per saperne di più dei servizi offerti da Multimedical a Castelvetrano potete chiamare il 0924 - 902519.