Cambio di location per il mercatino settimanale di Marinella. Scelta via della cittadella. A breve l'avvio dei lavori

di: Redazione - del 2020-06-21

A partire da Luglio, nel rispetto dei protocolli previsti, sia a Triscina che a Marinella di Selinunte tornerà a svolgersi il tradizionale mercatino. Proprio a Triscina il mercatino serale del lunedì ritornerà nella circonvallazione, nel frattempo bonificata, rispetto all'anno scorso quando si è svolto nella via del Mediterraneo.

Per Marinella di Selinunte vi avevamo anticipato che erano allo studio dell'Amministrazione location alternative rispetto a quella di Piazza Stazione. Ciò per consentire il distanziamento e il pieno rispetto dei protocolli anticovid. Seppur manca ancora l'ufficialità il mercatino settimanale si svolgerà in via della Cittadella. Nei prossimi giorni partiranno i lavori di delimitazione degli stalli con l'apposizione di apposite strisce.

Nei fatti si tratterà di un ritorno al passato. Diversi anni fa il mercatino si svolse nello stesso posto, poi le lamentele dei proprietari delle abitazioni indussero l'amministrazione dell'epoca a trovare altre soluzioni.