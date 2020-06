Corsa contro il tempo ieri notte all'Ospedale di CVetrano per un espianto di organo. Coinvolta anche equipe dell'Ismett di Palermo

di: Redazione - del 2020-06-21

Un grande gesto di solidarietà che, però, alla fine non si è potuto concretizzare. Resta il rimpianto ma anche la consapevolezza di aver fatto il massimo possibile. E' successo all'Ospedale di Castelvetrano dove, nonostante il grande gesto deciso da una famiglia partannese, di donare gli organi del proprio congiunto da poco deceduto, alla fine non si è potuto procedere ad aiutare un paziente ricoverato all'Ismet di Palermo al quale necessitava un trapianto di fegato.

Massimo l'impegno da parte del reparto di Rianimazione, guidato dal Dott. Giovanni Rizzo, dove la grande professionalità del reparto, compreso i medici e il personale della sala operatoria, alla fine non è servita. Erano arrivati anche i medici dell'Ismett i quali, dopo che gli accertamenti preliminari sull'organo avevano dato esito positivo all'espianto con grande gioia del personale e della stessa famiglia del defunto di origini partannesi. Poi intorno alle cinque del mattino, all'atto dell' esame bioptico, la brutta notizia soprattutto per il paziente che doveva ricevere l' organo. Resta il grande gesto e la professionalità di un reparto di eccellenza che non deve essere assolutamente trasferito come si sente dire nella illogica ridistribuzione di un piano sanitario in Provincia che si basa su numeri di posti letto piuttosto che di professionalità.