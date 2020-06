Potenziamento e creazione di nuovi centri comunali di raccolta rifiuti. C'è anche Salemi. 87 i Comuni ammessi

di: Redazione - del 2020-06-21

Reso noto l'elenco degli 87 Comuni siciliani ammessi alla valutazione da parte della Regione per realizzare nuovi centri comunali di raccolta rifiuti (ccr) o potenziare quelli esistenti. E' stata, infatti, pubblicata dal dipartimento regionale Acqua e Rifiuti l'elenco avente ad oggetto le istanze ammissibili e di quelle escluse per destinare 21,4 milioni di euro del Po Fesr 2014-2020.

Per Salemi la somma individuata è di 334.853,17. Per Mazara del Vallo 448.795,64 Euro. A Trapani per la creazione di un nuovo Ccr la somma individuata è di 1.279. 920.

Adesso una apposita commissione, in applicazione dei criteri previsti dal bando, stilerà la graduatoria definitiva.

L'assessore regionale Alberto Pierobon ha spiegato che "questa misura, che stiamo cercando di portare a compimento tra mille difficoltà burocratiche, contribuirà a migliorare la raccolta differenziata e il servizio per i cittadini".

Cos'è un CCR?

Per Centro Comunale di Raccolta (CCR) s’intende un’area attrezzata a livello Comunale che ha essenzialmente la funzione di stoccaggio provvisorio in sicurezza di più tipologie di materiali: primo stoccaggio delle frazioni raccolte in modo differenziato da avviare al recupero, sia di RSU differenziati, sia di RUP ed ingombranti, da avviare successivamente allo smaltimento.

Il CCR ha anche la funzione di permettere lo stoccaggio provvisorio di materiale conferito in modo che si raggiungano quantità tali da renderne conveniente il trasporto ai rispettivi centri di trattamento o smaltimento.

Fermo restando che tale area è a servizio dell’intero territorio Comunale tuttavia, in relazione a particolare esigenze connesse alle caratteristiche locali di popolazione ed estensione, si potrà realizzare il CCR a servizio di due o più Comuni nelle zone interne o più CCR a servizio di un singolo Comune.