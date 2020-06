Vasto incendio in via Partanna. Fiamme minacciano le abitazioni. Sul posto Vv. del Fuoco di CVetrano e volontari da Salemi

del 2020-06-21

Un incendio in via Partanna a Castelvetrano ha tenuto impegnati non poco i Vigili del fuoco di Castelvetrano e i volontari di Salemi. Ad andare in fiamme le travi in legno in un'automobile in disuso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha salvato dall'incendio attrezzi agricoli e un trattore mentre gli stessi hanno dovuto fronteggiare l’avanzata delle fiamme che si dirigevano verso le abitazioni, tra lo spavento dei proprietari. L’incendio si è propagato dal canalone del fiume Racamino trovando terreno fertile tra le campagne di diversi terreni pieni di sterpaglie.