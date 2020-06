Salemi, gli uffici del Comune tornano nella loro sede storica. Venuti: “È un nuovo inizio”

di: Comunicato Stampa - del 2020-06-20

Gli uffici comunali di Salemi tornano nella loro sede originaria. A darne comunicazione il Sindaco Venuti, il quale ha dichiarato: “Quella di ieri è stata una giornata simbolicamente importante. Ultimati i lavori di ristrutturazione del nuovo Municipio di Salemi, e dopo il collaudo, ho firmato il verbale di consegna dell’immobile che è tornato nella piena disponibilità del Comune.

È un nuovo inizio per tutti: cittadini, dipendenti e amministratori. Gli uffici del Comune ritornano nella loro sede storica: una struttura rinnovata, moderna e funzionale ma che ha mantenuto intatto il suo fascino. Nei prossimi giorni prenderà il via il trasferimento dei primi uffici ma stiamo pensando a una cerimonia di inaugurazione ufficiale per presentare il nuovo Municipio, la casa di tutti i salemitani, alla città”