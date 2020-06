Rinasce la "Folgore 1945". Partenza dalla Terza categoria. Presidente sarà Piero Zichichi

del 2020-06-22

In foto: Piero Zichichi

Un gruppo di ragazzi dopo diversi incontri ha deciso di far ripartire la gloriosa società FOLGORE 1945. La squadra sara composta da ragazzi castelvetranesi che hanno la passione per il calcio inteso come promozione dello sport e divertimento, per questo motivo si partirà dalla 3 categoria con l'ambizione di far bene e magari tra qualche anno ridare a questo glorioso nome il pacoscenico che merita.

La societa sarà presieduta da Piero Zichichi, castelvetranese doc, residente nella vicina Santa Ninfa. Nei prossimi giorni sarà reso noto l'organigramma e la composizione della rosa. Già diverse aziende locali, nonostante il periodo non certo facile dovuto al Covid, hanno accolto con entusiasmo il progetto ma anche ragazzi di Castelvetrano che l'anno scorso disputavano categorie superiori si stanno avvicinando desiderosi di dare una mano sul campo a questa "rinascita" del calcio cittadino.