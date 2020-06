Il lettore scrive: "Tombino pericoloso in via Civiletti a CVetrano. Chi di competenza faccia una verifica"

di: Redazione - del 2020-06-25

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore che denuncia la presenza, in via Civiletti a Castelvetrano, di un tombino non fissato correttamente che costituisce quindi fonte di pericolo per chi passeggia, per chi è in sella ad una bicicletta o ad una moto e per chi deve transitare in automobile.

“Vorrei segnalare che in via Benedetto Civiletti (traversa via Pietro Luna) c'è un tombino che 'salta' ad ogni passaggio di veicoli, il tutto provocando un frastuono e penso anche sia abbastanza pericoloso. Prego voler segnalare a chi di dovere. Grazie mille anticipatamente”.

