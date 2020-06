CVetrano, approvata in Consiglio una mozione del PD in materia di Decreto Rilancio. Ecco cosa prevede

di: Redazione - del 2020-06-23

Nell’ultima seduta del consiglio comunale di Castelvetrano, il gruppo consiliare del PD ha presentato una mozione riguardante il c.d. Decreto Rilancio che è stata approvata dall’unanimità dei consiglieri presenti.

Con il Decreto Rilancio, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, il Governo nazionale ha stanziato diverse migliaia di euro in favore di Enti Pubblici e non, per il superamento ed il sostegno della crisi economica seguita alla emergenza sanitaria da Codiv-19. Il suddetto Decreto è al vaglio del Parlamento nazionale per la dovuta conversione in legge.

La Mozione presentata in consiglio comunale da parte del PD, quale atto di promozione ed indirizzo, invita l’Amministrazione comunale ad avviare, pur in pendenza dell’iter parlamentare, con la massima celerità tutta quella attività amministrativa utile, necessaria ed opportuna per usufruire degli stanziamenti contenuti nel Decreto Rilancio in favore dei Comuni, volte sia a superare temporanee carenze di liquidità sia a prevedere agevolazioni per cittadini edimprese.

Il Decreto Rilancio prevede, tra le altre, misure a sostegno della finanza locale, misure per intervenire sulle tariffe dei tributi locali e risorse per investimenti, come ad esempio:

-Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa;

-Fondo per l’eserciziodelle funzioni fondamentali degli enti locali;

-Rinegoziazione dei mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione;

-Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali;

-Pagamento dei debitidegli enti locali e delle regioni e province autonome;

-Esenzioni dell’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico;

-Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta disoggiorno e altre disposizioni in materia;

-Sostegno delle imprese di pubblico esercizio.