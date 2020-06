CVetrano, stanziati 120 Mila Euro per un intervento di manutenzione delle strade e delle fognature

di: Redazione - del 2020-06-23

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato la lettera aperta di un lettore che segnalava la presenza di buche a Castelvetrano (clicca qui per leggere l'articolo).

Intanto con un’apposita delibera di Giunta sono stati stanziati € 120.000 per la manutenzione delle strade e delle fognature. Il progetto è stato redatto dal Geometra Tommaso Concadoro e avrà come priorità la sistemazione della piccola voragine di fronte l’asilo Infranca in via Campobello.

A breve la gara di appalto e se tutto andrà bene, i lavori inizieranno ad Agosto. Si tratta di somme attinte dal bilancio comunale.