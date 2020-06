Triscina, partita la pulizia delle spiagge. Stamane avviati i lavori

di: Redazione - del 2020-06-22

La ditta incaricata della raccolta rifiuti, la Sager - Ecoburgus ha iniziato stamane la bonifica del litorale di Triscina.

A esprimere soddisfazione anche il Presidente di "Progetto Triscina", Enzo Danimarca:

“Finalmente qualche novità per quanto riguarda la spiaggia di Triscina. Come sapete, da tempo, abbiamo richiesto interventi di pulizia e di bonifica del litorale. E così, stamattina, la ditta incaricata sta eseguendo dei lavori con l'erpice. Per adesso sta per essere ripulito un tratto di litorale, quello che va dal camping Elios fino all'ultima strada di Triscina, lato Tre Fontane.

Si continuerà, nei prossimi giorni, per altri tratti, fino a completare tutta la spiaggia, per come ci hanno promesso. La ditta completerà i lavori di bonifica con la pulispiaggia. L'associazione ringrazia l'amministrazione che sta mantenendo fede agli impegni”.