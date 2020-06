"Stabilizzazione dei precari Comune di CVetrano più difficile dopo dissesto ma non è impossibile". Intervista a Paolo Pagoto

di: Redazione - del 2020-06-24

Paolo Pagoto, Segretario provinciale Csa, ha incontrato il Sindaco per discutera della stabilizzazione dei precari del Comune e del decreto Rilancio.

Presenti i Responsabili locali del Sindacato Gino Accardo, Gaspare Bongiovanni e Giuseppe Gandolfo.

Pagoto, alla domanda su quanto possa incidere l’attuale situazione di dissesto finanziario sulla stabilizzazione dei precari ha risposto che: "incide moltissimo, ma non c’è nulla di impossibile. Ci vuole la volontà di fare, per quanto riguarda l’aspetto normativo la stabilizzazione si può fare”.

Il comune di Castelvetrano ha inoltre risposto ai quesiti posti dal Ministero e si attende l’ulteriore verifica da parte della Commissione che dovrà comunicare le sue determinazioni.

A proposito del Decreto Crescita, nonostante qualcuno pensi che possa creare disturbo in questo procedimento, è stato dimostrato che trattandosi di stabilizzazioni e non di nuove assunzioni, il provvedimento non inciderà.

“Sarà la volontà politica, dopo la risposta della Regione a decidere le stabilizzazioni, pare che ci siano diciotto esuberi” dichiara il Segretario e poi aggiunge “la politica del passato ha strumentalizzato in maniera disdicevole la posizione di bisogno di queste persone”.

Il Sindaco appare possibilista, ma ad oggi non è possibile stabilire una scadenza, poiché questa dipenderà dalle risposte della Commissione.