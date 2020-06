"Tre G" e "Agorazein" insieme grazie ad nuova scommessa imprenditoriale di tre giovani. "Crediamo nella ripartenza di Marinella"

di: Publiredazionale - del 2020-06-24

“Sole, mare, le nostre spiagge, il Parco archeologico di Selinunte a due passi in linea d’aria e allora bisogna essere positivi”. E’ una bella notizia sapere che il 5 luglio si inaugura una struttura che comprende le due anime del già consolidato supermercato "Tre G." e l’Agorazein in un “unicum” al servizio dei turisti e dei tanti clienti del supermercato e del bar.

Protagonisti di questo progetto Giuseppe Vaiana, Gaspare Cottonaro e Giovanni Vaiana che hanno le idee chiare: "crediamo ciecamente nelle potenzialità di Marinella di Selinunte e sulla ripresa del turismo. Un amore che viene da lontano e che ci hanno inculcato i nostri genitori”.

Aperitivi, le granite di limone, apericena, fantastici cocktail, della buona musica non mancheranno e saranno un motivo in più per sostare nella nostra bella frazione balneare. Di fronte l’ex casello ferroviario, l'Agorazein, nella nuova gestione, sarà una importante e assortita pasticceria, con specialità anche siciliane gelateria, bar self–service.

Ci sarà anche la possibilità, tra una specialità e un’altra, di potere usufruire del servizio Sisal. A fianco un importante supermercato dove sarà allocata la macelleria, la salumeria, la gastronomia d’asporto. Certamente non mancherà il banco frutta come al solito molto assortito.

I giovani imprenditori “selinuntini” invitano la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione della struttura, molto elegante, sia all’interno che all’esterno, a partire dalla prima mattinata del cinque luglio.

"Siamo sicuri - ci raccontano i tre giovani imprenditori - che porteremo qualcosa in più alla borgata e ai turisti. Le nostre bellezze naturali ci aiuteranno a fare ritornare grande, anzi grandissima, Marinella di Selinunte".