Incidente mortale sull'autostrada in direzione Trapani all'altezza svincolo di Fulgatore. Perde la vita un 50enne

2020-06-23

Incidente mortale sull'autostrada per Trapani all'altezza del svincolo Fulgatore. Per cause in fase di accertamento un autista della Gesap di origini palermitane, C. S., di 50 anni il ha perso il controllo del mezzo autonomamente finendo la sua corsa contro il guardrail. A seguito del violento impatto il veicolo si è ribaltato e l'autista è stato sbalzato sul selciato. Il decesso sarebbe stato immediato. Sul posto la Polizia Stradale.