Negozi chiusi domani pomeriggio a CVetrano. Emessa Ordinanza dal Sindaco Alfano. Contrari anche i commercianti del centro storico

del 2020-06-23

Negozi chiusi di pomeriggio domani per la ricorrente festività locale del 24 giugno di San Giovanni Battista patrono della città. A prevederlo l'Ordinanza del Sindaco Alfano ove si legge che il divieto si applica ad esclusione dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e le attività commerciali presenti località balneari di Marinella e Triscina e gli esercenti il commercio itinerante ai sensi della L.R. 18/95 autorizzati per l’evento.

La notizia della chiusura di domani non è stata ben accolta dai commercianti del centro storico che speravano di poter lavorare nel giorno festivo.