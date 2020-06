Mancato pagamento Tosap al Comune di CVetrano. Revocate le licenze ad alcuni mercatisti morosi

del 2020-06-23

Revocate da parte del Comune di Castelvetrano le licenze ad alcuni mercatisti per il mancato pagamento relativo a pregresse annualità della Tosap, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Serrati controlli ad opera della Polizia Municipale erano stati disposti già durante la gestione Commissariale e all’esito delle verifiche vennero sospese numerose licenze.

Prima che la sospensione si trasformasse in revoca effettiva esisteva la possibilità di "regolare i conti": trenta giorni, a partire da quello in cui veniva ricevuta la notifica, per pagare la Tosap e le more aggiuntive.

Nonostante la proroga concessa alcuni mercatisti non hanno pagato e, pertanto, alcuni commercianti ambulanti non potranno più disporre dell'autorizzazione concessa in passato e nel frattempo revocata. Anche in occasione dei recenti mercati settimanale non sono mancati i controlli della Polizia Municipale.