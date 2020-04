Alfano:" Nessuna persona ricoverata per Covid presso il nostro ospedale. Ottimo il pre-triage"

del 2020-04-08

Oggi presso l'Ospedale "Vittorio Emanule II" di Castelvetrano, il sindaco Alfano ha incontrato il Direttore Sanitario dell'ASP di Castelvetrano/Mazara Dott. Morana e il Coordinatore Infermieristico Sanitario dott. Mimmo Celia. È stata una visita di cortesia tributata non solo al Direttore ma a tutti gli ospedalieri, un'occasione altresì per visitare tutti i reparti dell'ospedale e per intrattenersi con i Medici e tutti gli altri Operatori Sanitari che stanno svolgendo un compito estremamente difficile in questo periodo complicato. Ecco le parole del sindaco Alfano:" L'Ospedale è stato trovato, in tutti i suoi reparti, molto pulito, adeguatamente sanificato e con tutti gli operatori corredati dai Dispositivi di Protezione Individuale. Ho constatato con soddisfazione il ritorno e la riapertura del reparto di Ortopedia e del reparto di Chirurgia Plastica. Non può che considerarsi eccellente la predisposizione dei pre-triage oltre che per il Pronto Soccorso, anche per le donne in stato di gravidanza. Si ricorda che il nostro Ospedale non ricovera più persone affette da Covid-19, ma rimane pronto ad attivarsi e rispondere efficientemente nel caso dovesse essere chiamato ad occuparsene. Dei percorsi dedicati sono stati approntati nell’ipotesi di interventi urgenti per persone in gravidanza risultanti positivi al coronavirus. Voglio congratularmi per l'organizzazione e per la professionalità mostrata da tutto il personale ed esprimo enorme gratitudine verso coloro che operano in prima linea per tutelare la salute dei cittadini."