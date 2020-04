Salemi, da Magistratura l'ok a Bonasoro: "Potrà uscire per nutrire i maiali". Previsto abbattimento di alcuni capi di bestiame

di: Redazione - del 2020-04-09

Dopo il sequestro ordinato dalla Procura dei cinquecento suini dell'allevamento di Nino Bonasoro (che non risulta avere le autorizzazioni comunali), lo stesso allevatore, nominato custode dalla Magistratura, potrà, con l'aiuto di una terza persona, uscire e rientrare nel territorio di Salemi per procurare il cibo per i suoi maiali neri di Sicilia.

E' stato, altresì, individuato una struttura di macello a Gibellina dove potrebbero essere abbattuti una cinquantina di capi ad un prezzo al kg che dovrebbe essere stabilito nellla giornata di oggi.

Lo stesso allevatore salemitano non sembra molto convinto e pare che voglia ostacolare questa decisione presa dalla Procura per cercare di alleggerire la struttura di contrada Sinagia. Oggi se ne saprà di più mentre sono arrivati centinaia di telefonate da tutta Italia di solidarietà all'allevatore tramite anche la nostra Redazione che ha fatto solo cronaca della vicenda senza entrare nel merito della vicenda che vede il Comune e l'allevatore da anni in contrasto.