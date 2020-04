Musumeci 'blinda' la Sicilia per il weekend di pasqua e impone la mascherina. Ecco le nuove restrizioni

del 2020-04-09

Firmata nella notte l'attesa ordinanza del governatore della regione Siciliana, Nello Musumeci, per il weekend di pasqua imminente, che paralizza la Sicilia. Nessuno potrà rientrare ne uscire dalla Sicilia dal 10 al 13 aprile, e con buona pace del sindaco di Messina, De Luca, lo Stretto sarà blindato. Potranno accedere esclusivamente le forze dell'ordine e i sanitari.

Prevista lo stop delle attività di di consegna a domicilio, escluso per i farmaci e i prodotti editoriali durante il weekend, che a scopo cautelativo vedrà cancelli sbarrati anche per parchi, giardini, boschi demaniali e aree attrezzate. All'art. 3 si legge: "Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosiddette seconde case e verso luoghi di villeggiatura”.

L'ordinanza impone l'obbligo di mascherina e guanti per gli operatori degli esercizi commerciali e per gli acquirenti nei luoghi pubblici: “Si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio”.