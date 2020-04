Il Consiglio di Stato dà torto al Sindaco De Luca. L'Ordinanza è in contrasto con costituzione

(fonte: livesicilia) - del 2020-04-08

Bocciata l'ordinanza emanata dal sindaco di Messina, Cateno De Luca, che imponeva la registrazione nel sistema di registrazione online del comune, a chiunque volesse fare ingresso in Sicilia, attraverso il porto di Messina, che avrebbe ricevuto così il nulla osta allo spostamento.

Il Consiglio di Stato dà il via libera all'annullamento dell'ordinanza del sindaco di Messina.

Secondo il giornale Live Sicilia, il consiglio di Stato si è espresso con la massima urgenza: “L'ordinanza in esame si pone in contrasto con il principio di uguaglianza espresso dall'art. 3 della Costituzione poiché introduce una irragionevole disparità di trattamento nei confronti delle persone che per motivi legittimi hanno necessità di attraversare lo Stretto, rispetto alla generalità dei cittadini sul restante territorio nazionale; Ma soprattutto l’ordinanza in questione, nella parte in cui introduce, senza alcuna base di legge, un potere comunale di previa autorizzazione all'ingresso e al transito sul territorio comunale si pone in contrasto diretto ed evidente con la libertà personale e la libertà di circolazione previste dalla Parte I, Titolo I (Rapporti civili) della Costituzione, articoli. 13 e 16."

Al parere seguirà una deliberazione del Consiglio dei ministri che dovrà essere recepita con decreto del presidente della Repubblica.