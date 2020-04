Partanna. "Cambia Partanna" dona dispositivi di protezione alla Casa Fanciulli "Renda-Ferrari" e al Boccone del povero

di: Comunicato Stampa - del 2020-04-08

In questo momento così difficile e triste della storia del nostro Paese, l’Associazione Cambia Partanna ha voluto dare un contributo concreto, come gesto di solidarietà e sostegno ai due istituti pubblici di assistenza e beneficenza presenti sul territorio partannese: la Casa dei Fanciulli “Renda-Ferrari” e il Boccone del Povero – Casa di Riposo “Riggirello”.

Oltre a ringraziare gli operatori presenti negli istituti per il lavoro che stanno continuando a svolgere, attraverso la donazione, ad ognuna delle due strutture, di una fornitura (in arrivo a giorni) di 1.000 guanti monouso, 400 copriscarpe monouso e gel igienizzante, si è pensato anche di regalare un sorriso ai bambini del Renda Ferrari permettendo loro di scartare delle Uova di Cioccolato e di rendere lieto il momento dei festeggiamenti della Santa Pasqua ad anziani, donando delle colombe.

In momenti come questi, anche piccoli gesti fanno la differenza, soprattutto per chi è solo ed impossibilitato ad essere circondato dall’amore dei propri cari e delle proprie famiglie.