“Ho scritto un libro durante la quarantena”. Giampiero Errante presenta il suo ultimo lavoro

del 2020-04-09

Il giovane castelvetranese Giampiero Errante, scrittore del libro edito da Mondadori "Il mio dono sei tu Dislessia", che è stato protagonista quest'anno dell'ultima edizione del premio Eccellenze, presenta la sua ultima fatica letteraria. Ha terminato di scrivere proprio in questi giorni infatti, il suo secondo libro che si intitola "Il fiume selvaggio. La storia di Tae-Hyung".

"Durante il COVID-19 a casa dovevo fare qualcosa, senza farmi prendere dalla noia. Ho finito di scrivere un secondo libro che a breve sarà pubblicato da Mondadori Store, Google Play Books e Amazon Books. - afferma il giovane - Il libro sarà in versione digitale, ma al più presto contatterò anche un editore per la stampa."

Il nuovo libro di Errante tratta "la storia di un cantante coreano dei BTS che si chiama Tae-Hyung, incentrata anche sull'argomento che egli ama: la musica, in cui mette passione. Un giorno incontra un suo amico che lo porta in un posto molto tranquillo, che si chiama il fiume selvaggio. Prende consapevolezza dei suoi problemi familiari, il bullismo."

Ma non molla. "Alcuni fatti non sono proprio veri, - racconta Giampiero Errante - Questo libro è fatto anche da giovani ragazzi e ragazze appassionati per la musica Kpop, che mi hanno aiutato e supportato durante la quarantena, a distanza, su alcuni fatti realmente accaduti. Ringrazio il gruppo whatsApp Army Bts."