Successo di donazioni dal Belìce dopo l'appello su Cnews.it. Consegnate maschere C-PAP all'Ospedale di CVetrano

di: Francesca Caprarotta - del 2020-04-09

Maschere da sub da tutta la Valle del Belìce dopo l'articolo di Castelvetranonews, in cui vi proponevamo l'appello di Antonio Bellafiore, che insieme a Paolo Saluto di S.Ninfa, ha lavorato alla trasformazione di maschere da sub in maschere C-PAP ospedaliere per terapia sub-intensiva.

Sono state consegnate stamattina ben 25 maschere così ottenute al dott. Rizzo, che è a capo del reparto rianimazione e anestesia presso l'ospedale di Castelvetrano, insieme a 25 visiere.

Erano state raccolte ben 28 maschere da sub in tutta la valle del Belìce, ma 3 erano inutilizzabili, secondo quanto ci ha raccontato Antonio Bellafiore, raggiunto telefonicamente dalla redazione di Castelvetranonews.

"Prevedevamo di realizzare 20 maschere C-PAP ospedaliere per terapia sub-intensiva, invece siamo andati oltre." ha affermato Antonio. La catena umana di solidarietà ha coinvolto cittadini da S. Ninfa, Gibellina, Partanna, Salemi, Poggioreale, Castelvetrano e Selinunte, che raggiunti dalla Croce rossa, nella persona di Davide Testa, hanno donato la propria maschera.

"Abbiamo pensato intanto al nostro distretto, che è quello di Castelvetrano" ha detto Bellafiore: saranno i sanitari stessi a valutare se distribuire i dispositivi o se inviarli a Marsala, visto che il nosocomio castelvetranese non ha più un reparto COVID19.

Ora mancano valvole atte a tenere la compressione interna alle maschere, del costo di €15.00 cadauna, e per comprarle si stanno attivando diversi donatori. "Noi non prendiamo soldi - dice Antonio - Noi ci stiamo attivando per aiutare."

Chiunque voglia contribuire chiami il seguente recapito 339 3005989. Riceverà istruzioni sui possibili siti online sui quali poter comprare i dispositivi sanitari mancanti, così da alimentare questa meravigliosa catena umana di solidarietà.

Si ringrazia Rosalia Ventimiglia per la collaborazione.