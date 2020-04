"Resto a casa e mi laureo a distanza". La storia della Prof. santaninfese Marianna Accardi docente animatore digitale della scuola italiana

del 2020-04-10

Giorno 8 aprile, la santaninfese docente e animatore digitale della scuola italiana, Marianna Accardi, è stata proclamata dottoressa in scienze pedagogiche. Anche lei, come molti laureandi di questo periodo, il traguardo è stato tagliato in videoconferenza.

La redazione di Castelvetranonews l'ha raggiunta per raccontare ai lettori della sua laurea a distanza.

L'uso delle tecnologie per te non è novità.

"Insegno alla scuola primaria dell'l’IC “Capuana – Pardo ". Sono un animatore digitale della Scuola Italiana. Da più di vent’anni mi occupo di diffondere l’uso delle TIC non solo ai miei piccoli studenti della scuola primaria, ma anche promuovendo buone pratiche educativo, metodologico – didattiche anche ai docenti nella mia scuola di servizio, dapprima come Funzione Strumentale per l’Area Multimediale e adesso come Animatore digitale, una figura di sistema che è entrata in maniera ufficiale nelle scuola in seguito al PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale, introdotto dalla Riforma con la Legge 107 cosiddetta Buona Scuola e che ha come obiettivo l’innalzamento delle competenze tecnologiche di alunni e docenti, nonché lo sviluppo di buone pratiche scolastiche attraverso la promozione dell’uso consapevole delle Tecnologie a scuola."

Che emozioni hai provato per la tua laurea in modalità a distanza?

“Beh, in realtà, dopo cinque anni di studio e di grandi sacrifici rinunciando al mio tempo libero, essendo una studentessa lavoratrice e rivestendo anche un ruolo abbastanza impegnativo all’interno dello staff della mia scuola, nonostante io sia da molti anni appassionata del mondo informatico legato al mondo dell’educazione e della formazione, non avrei mai immaginato di poter ricevere la proclamazione della mia Laurea magistrale seduta davanti al mio pc e nel salotto di casa mia.

Immaginavo di poter effettuare la mia seduta di laurea alla presenza della mia famiglia e dei miei amici, presso la sede universitaria nel mese di marzo, ma purtroppo a causa dell’emergenza COVID-19, le sedute di laurea sono state in un primo momento sospese, per poi essere riprogrammate secondo la modalità a distanza. Sinceramente, ho accettato con gioia ed ho pensato subito che “il colmo per un Animatore Digitale era quello di laurearsi on line”.

Pertanto, alla presenza di Fabio, mio marito, e della Commissione di laurea a distanza, ho discusso tramite videoconferenza, la mia tesi dal titolo “Digital learning: esperienze di didattica digitale nella scuola primaria”.

È stata un’emozione particolare, senza dubbio unica nel suo genere, poter raggiungere il mio tanto desiderato traguardo di laurea magistrale in una modalità senza dubbio “originale”, concludendo così un percorso di studi ma anche di vita; sono molto felice di far parte di quella categoria di studenti che, per primi, hanno dato l’avvio a una modalità scolastica innovativa, che permetta a tutti di poter conseguire i propri titolo di studio anche in situazioni di emergenza."

Come hai festeggiato?

"I festeggiamenti con il resto della mia famiglia e degli amici più cari non mancheranno, magari in estate quando saremo tutti felici di poterci riabbracciare; ieri, invece, ho festeggiato con mio marito con una bella cena elegante e con finale di Torta e bollicine interamente tutto homemade. Nonostante il periodo molto particolare che stiamo attraversando, ho affrontato tutto con il sorriso e con la gioia che mi contraddistingue."

Qual è il tuo sogno nel cassetto?

“La mia speranza è quella di bypassare questo brutto momento in cui noi italiani siamo coinvolti vista la pandemia e poi chissà… Non ho ben chiaro ciò che voglio realizzare in futuro, non faccio mai progetti a lunga scadenza, di certo continuerò nel campo della formazione e dell’educazione perché è quello che mi attrae da quando avevo vent’anni e iniziai a insegnare, poi magari un innalzamento di carriera non sarebbe male, ci penserò!”