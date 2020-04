"Il servizio a domicilio di 'Sapori Di Carne' per ripartire e consentire ai clienti di restare a casa"

di: Publiredazionale - del 2020-04-10

Questo è il tempo della responsabilità ma anche della solidarietà. In un momento in cui occorre centellinare le uscite dal proprio domicilio, c'è chi organizza il trasporto del cibo direttamente a casa soprattutto in favore quei nuclei familiari in difficoltà ma non solo. Un modo per ripartire con l'attività lavorativa, conservare posti di lavoro e consentire ai clienti di rimanere a casa ma senza rinunciare alle bontà culinarie.

L'attività, di cui vogliamo parlarvi oggi, è la macelleria gastronomia "Sapori di Carne" di Castelvetrano, gestita da Pasquale D'Antoni e Pietro Di Maio, che ha deciso di mettere a disposizione il servizio a domicilio. Un modo per ricevere comodamente a casa i generi alimentari e rispettare al contempo tutte le restrizioni imposte dalle norme sul contenimento del coronavirus con dei contenitori sigillati in grado di garantire il perfetto stato del cibo.

Dal catering, macelleria, rosticceria, gastronimia tutto rigorosamente autoctono e alla brace. I clienti potranno usufruire di tutta la bontà dei prodotti della macelleria, senza scomodarsi da casa.

"Oggi più che mai, affermano i titolari è importante fare la nostra parte, in una situazione che richiede la parte attiva di tutti, mettendoci in gioco con responsabilità, volontà e concretezza .

Non ci sono limiti di spesa – né un minimo né un massimo – e si può effettuare una consegna in qualsiasi giorno della settimana. Il personale che si occupa delle consegne concorda con il cliente l’orario di consegna della spesa e arriva puntuale all’indirizzo indicato in fase di acquisto dei prodotti. L’acquisto può essere fatto anche telefonicamente, un vantaggio non da poco quando si è ammalati e non si può uscire di casa oppure non si ha il tempo di fare la spesa".

Info e prenotazioni: 0924-201801