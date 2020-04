Le tifoserie della Folgore in "campo" per beneficenza durante questo periodo difficile

di: Redazione - del 2020-04-09

I tifosi della Folgore, in questo momento di emergenza, si sono resi protagonisti di diversi gesti di solidarietà a favore della cittadinanza e non solo.

L’amore per la propria città ha spinto il gruppo degli “Irriducibili” a mettersi a disposizione per aiutare i propri fratelli e sorelle che in questo periodo soffrono più di tutti, donando beni di prima necessità alla Croce Rossa di Castelvetrano.

Anche il gruppo degli “Old Fans” ha deciso, in questo momento di grave difficoltà sanitaria ed economica, di aiutare, in collaborazione con l’Antica Salumeria Vaiana di Castelvetrano, le persone in difficoltà consegnando dei prodotti alla Croce Rossa cittadina.

Nei giorni scorsi, inoltre, gli “Old Fans” rossoneri avevano dato vita anche ad una raccolta fondi per aiutare il Circo e i suoi animali, grazie anche all’Agrimac che ha regalato 500 kg di fieno.