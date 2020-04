“Nessun caso a Santa Ninfa. Altri due tamponi con esito negativo”. Parla il Sindaco Lombardino

del 2020-04-09

Pubblichiamo la nota del sindaco di S.Ninfa, Giuseppe Lombardino.

"Cari cittadini, altri due tamponi effettuati su persone rientrate dal Nord hanno dato esito negativo. Ad oggi non c'è quindi nessun caso di contagio a Santa Ninfa.

Le ultime persone ancora in quarantena sono monitorate quotidianamente dall'Asp e dalle forze dell'ordine. Nonostante il rallentamento della diffusione, il virus costituisce ancora un pericolo reale, come testimoniano i casi segnalati nei comuni vicini di Salemi e Gibellina.

Per questa ragione è fondamentale continuare a rispettare le indicazioni delle autorità e soprattutto stare a casa ed uscire esclusivamente per la spesa e l'acquisto dei farmaci. Peraltro, un'ordinanza del presidente della Regione ne ha reso ancora più stringente la regolamentazione: le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono infatti limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

Vi informo poi che, per venire incontro alle richieste di tanti e considerato che il cimitero, a causa dell'emergenza, rimane chiuso, l'amministrazione comunale ha deciso che il giorno di Pasqua renderà omaggio a tutti i defunti, con la collocazione di una corona di fiori, a nome di tutti i cittadini che non possono visitare le tombe dei loro cari.

Si tratterà di una breve e sobria cerimonia, in ossequio alle direttive che non consentono assembramenti di alcun tipo.

A presto. Buona serata.

Il vostro sindaco"