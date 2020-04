Il lettore scrive: "L'impiegato intransigente e il disguido perchè non avevo i guanti"

del 2020-04-11

In questi giorni anche a Castelvetrano, presso l'Informagiovani, si è svolta la consegna dei buoni spesa in favore dei soggetti più in difficoltà. Dal Comune era stato rivolto l'invito (non è stata emessa una Ordinanza e, pertanto, non vi era alcun obbligo di legge) ai cittadini a munirsi di mascherine e guanti. Proprio l'assenza di guanti di un cittadino ha causato un disguido che C. F. ci ha voluto raccontare:

"La disavventura mi è successa al'Informagiovani a seguito del rifiuto da parte di un impiegato comunale che non voleva prendere la mia domanda in quanto ero senza guanti. Nonostante gli abbia detto che al momento non vi è nessun DPCM e/o ordinanza sindacale che impone l'uso dei guanti nella città di Castelvetrano mi sono state sollevate obiezioni. Ho dovuto chiamare i Vigili Urbani per convincere l'impiegato al ritiro. Capisco il momento difficile per tutti ma occorre venirsi incontro tutti".