Vendite e consulenza tra Facebook, Whatsapp e non solo. Gruppo Bruno Euronics vicino ai clienti in questo momento di difficoltà

di: Publiredazionale - del 2020-04-11

Le vendite degli elettrodomestici e tutta la necessara assistenza, ai tempi del Coronavirus, passano anche da WhatsApp, Facebook oltre che per via telefonica con tanto di videochiamate tra clienti e il personale dedicato. E’ la strategia decisa dal gruppo Bruno Euronics di Castelvetrano all’interno del centro commerciale Belicittà. Un modo per rimanere vicini ai clienti in questo momento di bisogno.

I negozi sono, infatti, rimasti aperti e lo sono sempre stati in considerazione del fatto che trattasi di beni di prima necessità secondo quelle che sono state le disposizioni governative.

All'interno dei negozi sono state adottate tutte le precauzioni possibili per ridurre al massimo il contagio a tutela della salute dei clienti e dei collaboratori (ingressi contingentati, aperture limitate nel rispetto delle ordinanze comunali, sanificazione degli ambienti, rispetto di un metro e mezzo di distanza).

I canali di vendita online sono stati rafforzati. Un modo per rimanere vicini ai clienti con tutti gli strumenti possibili anche quelli tecnologici compresa la consegna a domicilio con pagamento alla consegna.

Così il gruppo Bruno Euronics dimostra la sua vicinanza ai clienti e augura a tutti i clienti buona Pasqua.