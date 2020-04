"Il grande impegno e il cuore dei castelvetranesi in questo periodo difficile". Video intervista a Don Undari

del 2020-04-11

È stato sempre una guida spirituale per la nostra comunità, la voce della coscienza e della ragionevolezza. Oggi Don Giuseppe Undari, intervistato in video conference da Doriana Margiotta, ha voluto raccontare l'impegno della Caritas in questo periodo di emergenza e di grande difficoltà per tutti. Gli abbiamo chiesto un chiarimento su questa "possibilità" di poter celebrare l' Aurora. Ed infine, per dare un segno di speranza, ci ha voluto omaggiare con una bellissima poesia che parla della resurrezione.