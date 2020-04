Ancora un caso di COVID 19 a Salemi. Il numero dei contagiati arriva a 24

del 2020-04-12

Covid-19, un nuovo caso accertato a Salemi: dal'inizio dell'emergenza sono stati 24.

La conferma dal Sindaco Domenico Venuti che ha così dichiarato: "Si tratta di una persona il cui ambito familiare era stato già colpito dal virus e rimane pertanto circoscritto, a differenza del caso di ieri che ha una matrice diversa. Il virus continua a circolare, per questo dobbiamo rispettare le disposizioni di contenimento che sono l'unico strumento che abbiamo. Esprimo a tutti voi un augurio di buona Pasqua, ha concluso il sindaco, tenendo bene a mente l'assoluta necessità di restare a casa in questi giorni di festività e di non abbassare la guardia".