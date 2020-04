Gli auguri di Alfano ai cvetranesi: “Una Pasqua davvero strana. Siamo una grande comunità”

del 2020-04-12

Arrivanl anche gli auguri del primo cittadino di Castelvetrano Enzo Alfano:" Una Pasqua davvero strana, fuori non c'è quasi nessuno se non le auto della Polizia municipale, quelle delle altre forze dell'ordine e tutti stanno vigilando per la nostra incolumità, per la nostra tranquillità, per farci rimanere a casa perché ricordo che dobbiamo rimanere a casa.

Colgo l'occasione anche per ringraziare quanti ogni giorno mi fanno arrivare numerosi messaggi di incoraggiamento da cui traggo le energie necessarie per far fronte ai tanti problemi che solo soltanto tempo fa non avremmo potuto mai prevedere; così come ringrazio le persone e tante imprese che ci hanno consentito con la loro generosità di distribuire generi alimentari ai tanti nuclei familiari in indigenza temporale e quindi abbiamo potuto far fronte ai tanti bisogni della nostra comunità perché noi siamo una grande comunità e lo stiamo dimostrando in questo momento così difficile.

Ho accolto con favore l'idea di Don Giuseppe di andare quest'oggi al cimitero dove Don Giuseppe ha provveduto a dare una benedizione a tutti i nostri cari defunti e poi ha proferito parole di speranza per la ripresa di questa comunità, alle sue parole voglio aggiungere le mie: ho detto che siamo una grande comunità adesso dobbiamo anche riflettere su termine fiducia, deve essere una comunità che deve avere fiducia la fiducia in se, l'amore per il prossimo ed è qualcosa che viene anticipato così come dobbiamo pensare alla speranza perché comunità fiducia e speranza sono i nostri motori che ci faranno ripartire, ci faranno ripartire spediti e più forti di prima e noi dobbiamo davvero crederci e se è vero che siamo la grande comunità lo stiamo dimostrando. Vi abbraccio in maniera virtuale con la speranza di poterla di poterlo fare al più presto fisicamente Buona Pasqua a tutti"