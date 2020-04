“Mia mamma, salemitana, positiva al COVID. Al S. Antonio di Trapani pasti freddi e qualità non adeguata”. Damiani: “Avviate verifiche del caso”

del 2020-04-13

"Non chiedo per mia mamma chissà che tipo di cibo in Ospedale per la sua degenza ospedaliera ma il minimo che le consenta una ripresa fisica". Inizia così l'accorato appello raccolto dalla nostra Redazione da parte della salemitana Giusi Grassa la quale, per il tramite della nostra Redazione, ha voluto segnalare una situazione che merita maggiore attenzione nell'auspicio che, nell'interesse della mamma ricoverata presso il S. Antonio di Trapani e di tutti gli altri pazienti, chi di competenza possa effettuare i dovuti controlli. Di seguito il testo della segnalazione:

"Il 20 Marzo mia madre, è stata ricoverata al reparto Covid19 del S.Antonio di Trapani, in quanto positiva; qui, grazie alle cure dei Medici e di tutto il personale Sanitario, che non finirò mai di ringraziare, adesso sta meglio e dovrebbe essere trasferita, a breve, in un'altra struttura, per un periodo di quarantena. In questi giorni, l'unica cosa che ha lasciato a desiderare è la qualità del cibo che viene dato ai pazienti.

Mia madre ha già perso parecchi chili, dal momento del ricovero ad ora e, continuando a ricevere minestre fredde e polpette rinsecchite, non potrà di certo recuperare e, come mia madre anche gli altri degenti. Mi chiedo, chi controlla questi pasti ed il modo in cui vengono distribuiti ai pazienti che, il più delle volte, come mia madre, hanno altre patologie in atto e richiedono una certa cura nella scelta degli alimenti".

Abbiamo interpellato il Direttore dell’Asp Fabio Damiani il quale, ai nostri microfoni, ha dichiarato che: “Intanto ho segnalato la questione alla Siciliana pasti. In effetti non si sono mai state segnalate criticità. L’emergenza coronavirus ha cambiato anche le modalità di distribuzione dei pasti ospedalieri (non si usano più i vassoi riscaldanti).

Consideriamo anche il fatto che questi pazienti perdono completamente il senso del gusto e dell’olfatto. Tuttavia verificheremo quanto segnalato nell’ottica di un trattamento ottimale dei pazienti”.