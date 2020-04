Alla "scoperta" delle origini di Selinunte. Quando allo "scalo" il vino dei Pignatelli sboccava tramite un tubo di piombo

di: Giuseppe L. Bonanno - del 2020-04-14

In foto: Selinunte 1 - In evidenza il vallone 1872

Vincenzo Napoli, fotografo e ricercatore di storia e tradizioni del nostro territorio, sta per pubblicare un volume dal titolo Marinella di Selinunte dalle origini agli anni Ottanta del XX secolo, che sarà corredato da un gran numero di fotografie, disegni e piante.

Le origini della borgata sono individuate dall’Autore nell’anno 1862, quindi subito dopo l’annessione della Sicilia al Regno d’Italia. Il luogo era, però, già usato da anni per attività di pesca e come caricatore.

Abbiamo chiesto a V. Napoli di darci una sinossi del contenuto del libro, che proponiamo di seguito, con cinque immagini sempre da lui fornite. Lo scritto che segue è, in effetti, un riepilogo di notizie che vanno dalla fondazione al 1910-20 circa; molto più ampio risulta il libro, che, inoltre, prosegue la narrazione fino al 1990 circa.

“"La vecchia borgata di Marinella, che dista in linea d’area circa 10 chilometri da Castelvetrano, è sorta ai piedi di un largo vallone (oggi non più percepibile) che nella parte prospiciente il mare formava una cala denominata, da secoli, Scalo di Bruca. Qui nel 1862 sorsero le prime case che diedero origine alla borgata di pescatori che nei decenni seguenti si è trasformata in località balneare.

Prima della nascita di Marinella, nelle vicinanze, già preesistevano alcune grandi strutture che hanno avuto funzioni diverse. Esse erano la Torre di Polluce sull’Acropoli (1582-1586), la masseria (bagghiu) Florio, già dei fratelli Baldarì e dei Paola (ante 1747), la Casa del Principe (1630 ca.), la Casa Consiglio (1721-1727) ed una delle due case Titone.

Provenendo da Castelvetrano per mezzo di una stradella sterrata chiamata via Scalo di Bruca, lo scalo era raggiungibile da uno scomodo sentiero che si dipartiva dall’angolo via Alceste-via Caboto, scendeva costeggiando il torrente dell’ampio vallone già citato e terminava nell’attuale piazza Empedocle, in corrispondenza dell’attuale via Ermocrate.

Lo scalo, prima della nascita del borgo, era usato come caricatore dai Pignatelli, perché vi sboccava il terminale di un tubo di piombo che portava il vino direttamente dalla masseria fino alle botti di vino caricate sulle barche. Inoltre, nei mesi di giugno e settembre costituiva il riparo per le barche, provenienti da altri luoghi, usate per la pesca delle sardine.

Contemporaneamente, la vicina zona del Cantone, durante il periodo estivo, era frequentata da contadini che utilizzavano le palme nane (la curina) per costruire utensili vari di uso casalingo (scope, muscalori, piragne, zzimmili, ecc.).

In quel periodo, sia i marinai che i contadini alloggiavano in rifugi di fortuna, fino a quando nel 1862 il signor Luigi Consiglio ed il principe Diego Pignatelli, proprietari dei terreni limitrofi alla cala, cominciarono la vendita di piccoli lotti di terreno per scopo edificatorio.

Nel 1877, ad essi si unì anche il commendatore Ignazio Florio, proprietario della masseria soprastante e dei terreni della parte occidentale di Marinella (contrada Pileri). Dopo pochi anni dalla costruzione delle prime case, che erano quasi tutte magazzini per la lavorazione delle sardine, un sentiero che passava vicino la casa dei Consiglio fu trasformato in strada carrozzabile (oggi parte della via Caboto).

Essa, all’altezza dell’attuale piazza Efebo si biforcava: un sentiero (oggi via Scalo di Bruca) conduceva allo scalo, mentre l’altro conduceva alla fonte di Calannino (oggi via M. Polo); conseguentemente, incominciò ad andare in disuso la vecchia e ripida strada sopra citata. Altra strada di una certa importanza era l’attuale via Alceste; essa collegava la via proveniente da Castelvetrano con la parte finale della via Cavallaro.

Era di pertinenza dei Principi e per alcuni decenni è stata chiusa da una grata (un cancello). Dopo qualche decennio dalla nascita della borgata, i Consiglio, assieme al Pignatelli, per ovviare all’inconveniente del modo disordinato in cui le abitazioni erano distribuite, tentarono di attuare un piano regolatore con isolati a scacchiera, strade larghe m 8 ed una grande piazza nella parte nord del vallone; ma poi non se ne fece nulla, perché si sarebbero dovute demolire alcune abitazioni.

Nel frattempo i Consiglio, per venire incontro alle esigenze primarie degli abitanti, provvidero all’approvvigionamento idrico, costruendo un acquedotto che andava dalla loro casa, luogo di una sorgente naturale, fin sotto l’attuale muraglione ed aveva per terminale una grande vasca. La stessa sorgente ed acquedotto alimentavano la fontanella che attualmente si trova sotto la scalinata della via Caboto, angolo via G. Da Verrazzano.

Altre fonti antiche erano quella di Calannino (vicino l’attuale ristorante-pizzeria Baffos, ex Lido Azzurro) e quella, non più esistente vicino l’attuale depuratore (che fungeva anche da abbeveratoio). La sorgente di Calannino permetteva l’attività di una delle tre fornaci per la lavorazione d’argilla che abbondava sul posto ed era usata già ampiamente dai selinuntini venticinque secoli prima.

Nel frattempo, col leggero incremento della popolazione, fra il 1880 ed il 1890 nacque, in prossimità dell’attuale forno Bertolino (nell’attuale via Scalo di Bruca, in corrispondenza del n. civico 41), per iniziativa di un certo Alario, la prima locanda. Nello stesso periodo, nacque anche il grande complesso delle case Titone, ad oriente della stazione FS.

Per quanto riguarda i luoghi di culto, ricordiamo che nei dintorni di Marinella sussistevano almeno quattro chiese campestri, ma, ovviamente, quella più frequentata, per la vicinanza, era la chiesa di Maria Santissima del Soccorso della casa Consiglio, costruita attaccata al magazzino nel 1837, quindi prima della nascita di Marinella. Di essa, in funzione fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, rimangono soltanto le rovine.

Intorno al 1895 fu costruita la caserma della Guardia di Finanza, poi caserma dei Carabinieri, che si trovava vicino casa Consiglio. Nei primi anni Venti del secolo scrorso nacque il primo Ufficio postale. Nel frattempo, dato che la borgata incominciò ad essere frequentata per la balneazione, nel 1890 ca., per iniziativa di un certo Lorenzo Bascone, fu montato, con il nome “Selinunte”, nella zona compresa tra il porticciolo ed il depuratore, il primo stabilimento balneare.

Nel giugno del 1910, Marinella fu collegata a Castelvetrano dalla ferrovia, dando ulteriore impulso alla frequentazione della spiaggia e alle visite alla zona archeologica. Tra il 1893 ed il 1896 era stata tracciata la strada che passava tra i templi orientali, poi completata, per facilitare l’accesso all’Acropoli, nel 1929.

Nello stesso anno si pensò alla toponomastica e vennero dati i nomi alle poche strade esistenti, nomi che ancora oggi si conservano. Le case allora erano modeste e quasi tutte a piano terra, ma già era sorta la prima villa (nel 1900) che si trovava a metà strada, a sinistra, della via Alceste.

Si trattava della villa Pisciotta, demolita un ventennio fa; di essa rimane soltanto un monumentale ingresso. Infine, per concludere, ricorderemo che ancora non esisteva un impianto fognario, non era nata la prima scuola, l’illuminazione era costituita da pochi fanali a petrolio ed il mercato del pesce si svolgeva in una modesta baracca. Questi ultimi problemi sono stati affrontati ad incominciare dagli anni Trenta del secolo scorso.”