Sta meglio Antonio, il piccolo campobellese Antonio contagiato dal COVID19

del 2020-04-11

Una buona notizia in questo sabato di vigilia della Santa Pasqua, che fa sperare e riscalda i cuori. E' sulla via della guarigione il piccolo Antonio, il bambino campobellese di soli 10 anni, risultato positivo al coronavirus, che si trova ospite presso l'Istituto ricerca e cura a carattere scientifico (Irccs) 'Oasi Maria Santissima' di Troina, in provincia di Enna.

Una speciale e gioiosa notizia per i genitori del piccolo Antonio, che non vedono il figlio dallo scorso 24 febbraio, che hanno vissuto questi giorni con angoscia ed apprensione.

"Non ha febbre da 2 settimane. Per la conferma della guarigione si attende tampone di verifica." ha dichiarato il papà di Antonio, raggiunto dai microfoni di Castelvetranonews.

"Vi comunico che dal 24 febbraio il piccolo non ha avuto contatti con la famiglia - aveva dichiarato a tal proposito il sindaco Castiglione, lo scorso 28 marzo - che invece si trova a Campobello e che, anche in questo caso, l’Asp sta adottando tutte le misure del caso."