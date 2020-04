Le mamme al tempo del Coronavirus. Tra tecnologie e gestione familiare le difficoltà non mancano

di: Doriana Margiotta - del 2020-04-15

(ph. perugiatoday.it)

Sappiamo bene che le mamme hanno una marcia in più. In questo periodo molto complicato, il loro impegno si è duplicato, divise tra smart working, la vita domestica, i compiti dei figli e le relazioni familiari. Forse si è complicato tutto, ma le mamme non si arrendono davanti a nulla.

Una fotografia di questa nuova condizione è stata fatta dalla società di marketing Fattore Mamma, che si occupa di relazioni digitali con le mamme italiane, raccontando le nuove abitudini, timori e speranze in un periodo molto delicato.

Questo nuovo mondo di vivere, ha creato nuove abitudini, non solo familiari ma anche economiche, cercando di ottimizzare gli acquisti legati ai bisogni familiari. Si sta più spesso in cucina, che non solo è un luogo di ritrovo per tutta la famiglia, ma è diventato un vero e proprio laboratorio di sperimentazioni culinarie.

La mamma di questo 2020 è diventata, per forza di cose, più social. Il mondo digitale è diventato importantissimo non solo per lavorare, ma far studiare i propri figli, la cosiddetta didattica a distanza, o semplicemente per avere dei suggerimenti su come impegnare i bambini durante la giornata.

Il desiderio più grande rimane quello di tornare alla normalità, alla vita di tutti i giorni e riavere la libertà che il Corona virus ci ha tolto. Dobbiamo avere fiducia che tutto andrà bene, per tutto il resto ci sono le mamme.