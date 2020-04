del 2020-04-14

Salemi piange un suo concittadino positivo al COVID19. L'uomo, di 78 anni, era stato tra i primi casi registrati a Salemi. Per diversi giorni è stato ricoverato a Trapani per poi essere trasferito all'Ospedale di Marsala. Come confermato dal direttore dell'ASP di Trapani, Fabio Damiani, l'anziano è deceduto questa notte ed era affetto anche da altre patologie.