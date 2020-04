"Salemi sarà ancora zona rossa". Prorogate le restrizioni. La conferma del Sindaco Venuti

del 2020-04-14

Prorogata la zona rossa a Salemi. A darne comunicazione il Sindaco Venuti dopo le opportune interlocuzioni con la Regione. "Sono stato in contatto con la presidenza della Regione per sciogliere i dubbi interpretativi sull'ordinanza numero 16 emessa sabato dal presidente Musumeci.

Dal confronto con il governatore e con il dottor Antonino Candela, che guida il comitato tecnico-scientifico per l'emergenza coronavirus, è emerso che il provvedimento proroga la cosiddetta 'zona rossa' per Salemi e per gli altri tre centri siciliani che erano stati oggetto di questa misura (Troina, Agira e Villafrati) fino al 3 maggio. Si tratta di una decisione presa dalla Regione con il comitato tecnico-scientifico, che ha fatto le sue valutazioni sulla base dei dati provenienti dal territorio.

In un momento difficile - continua Venuti - come questo che stiamo vivendo non possiamo far altro che affidarci a valutazioni scientifiche prese prioritariamente a salvaguardia della nostra salute. Continueremo a interloquire con il governo regionale per capire se ci saranno ulteriori novità che riguarderanno più da vicino il nostro territorio".