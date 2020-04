Dal Leo Club uova di Pasqua ai bambini della Casa famiglia “Il Gabbiano” e alla Croce Rossa di CVetrano.

di: Totò Ferri - del 2020-04-13

Gesù risorto doni speranza a tutti i poveri, a quanti vivono nelle periferie, ai profughi e ai senza tetto. Non siano lasciati soli questi fratelli e sorelle più deboli, che popolano le città e le periferie di ogni parte del mondo.”

È questo il messaggio Ubi et Orbi rivolto da Papa Francesco ai fedeli dopo la messa di Pasqua. Il Leo Club Castelvetrano, in questo periodo particolare, in cui tutti abbiamo passato una Santa Pasqua diversa, lontani dai nostri affetti, ha deciso di regalare speranza e sorrisi a chi è un po’ più in difficoltà, donando le uova di Pasqua del progetto Nazionale “Leo for Safety and Security” alla Casa famiglia “Il Gabbiano” di Castelvetrano e alla Croce Rossa di Castelvetrano.

È stato bello per noi poter essere d’aiuto e far felici i bambini della casa famiglia grazie anche al nostro progetto Nazionale che nei prossimi mesi ci permetterà di rifornire gli Enti di Primo soccorso della nostra comunità di materiale di emergenza di cui avranno bisogno.