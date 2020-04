Selinunte, a Pasquetta va in auto con la madre dal veterinario per salvare il cane. Multato un gibellinese

di: Elio Indelicato - del 2020-04-15

Riesce a salvare il suo yorkshire dopo un delicato intervento dal veterinario, ma rischia di pagare una sanzione di 375 euro per inosservanza del D.L. n. 19 dello scorso marzo.

Succede a Castelvetrano dove G.T. di Gibellina è stato fermato dai Vigili Urbani in contrada Trenta Salme a bordo della sua auto, con accanto la madre, mentre si dirigeva all’ambulatorio del veterinario Barbara Occhipinti a Marinella di Selinunte che lo attendeva.

Il cittadino belicino racconta di essere stato trattenuto per circa venti minuti dagli stessi Vigili per gli accertamenti del caso, con telefonata allo stesso medico che confermava l’arrivo del cane, poi precisa G.T. “mi è stato riferito che la multa mi sarebbe arrivata presto”.

Amareggiato lo stesso racconta la sua vicenda, confermata anche dai Vigili Urbani: “Il mio cane era stato sbranato da un randagio. Ero nel panico. Ho chiamato il mio veterinario che mi ha consigliato di vederci a Marinella di Selinunte presso la collega per un pronto intervento. Il cane perdeva molto sangue. Ho pregato mia madre di venire con me per tenere in braccio il cane molto irrequieto.

Avevamo entrambi mascherine e guanti. Arrivati in prossimità dell’arco detto della “Principessa”, siamo stati fermati e trattenuti per un bel po’, il tempo degli accertamenti, mentre io con tanta sofferenza e anche con un po’ di agitazione facevo capire che dovevo andare di corsa dal veterinario e che non sapevo di preciso dove avesse l’ambulatorio. Mentre mi accingevo per andare via, i Vigili mi hanno detto che mi sarebbe arrivato il verbale a casa perché non potevo portare con me mia madre”.

I fatti sono stati confermati dallo stesso veterinario: "Abbiamo trovato io e il mio collega Salvatore Lo Curto il cane in grossa sofferenza, mordace, irrequieto per le grosse ferite nella pancia e non è stato facile l’operazione che è durata oltre un ora.”

“Mia madre, continua G.T., si trovava lato passeggero mentre il cane nel porta bagagli.” Inizialmente quando madre e figlio sono partiti da Gibellina il cane si trovava in braccio alla donna, poi ad ogni movimento dell’auto l’animale manifestava aggressività ed è stato necessario metterlo nel bagagliaio dell’auto.

I Vigili hanno applicato alla lettera quanto previsto dalla norma anche se un esimente giustificativo sembra esserci per “salvare” anche il padrone.