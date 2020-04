Dal Rotary di CVetrano donati guanti e dispositivi di protezione per il personale dell’Ospedale

di: Comunicato Stampa - del 2020-04-15

Non si ferma la solidarietà e l’azione concreta del Rotary Club di CASTELVETRANO Valle del BELICE. Dopo il primo intervento a favore delle famiglie indigenti attraverso una donazione alla Croce Rossa italiana Comitato di Castelvetrano per le comunità di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Santa Ninfa.

Adesso l’intervento e’ stato rivolto in favore di chi opera in prima linea per sconfiggere il Covid-19, il personale medico che opera presso l’ospedale di Castelvetrano a cui sono stati donati 30000 guanti mono in nitrile come presidi per la protezione individuale del personale medico sanitario infermieristico e para sanitario.

E per i medici di base di CASTELVETRANO che operano sul territorio sono state donate 200 mascherine modello FFP2, per garantire massima sicurezza alla loro azione quotidiana.