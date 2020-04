Santa Ninfa, il gruppo "Ermetica" "viola" la quarantena con la creatività e lancia il singolo "Catene"

del 2020-04-17

Non si può frenare mai l'arte, espressione della fantasia e della creatività, delle sensazioni e delle emozioni. Questo momento di isolamento imposto, derivante dall'emergenza sanitaria Covid19 in corso, sembra essere propizio per molti, che ne approfittano per ritagliarsi un momento per riflettere ed esprimersi tramite l'arte.

Succede anche a Santa Ninfa, ove il gruppo "Ermetica" "viola la quarantena con la creatitivà e nessuno può fermarli". La band costituita nel settembre 2016, è composta dai santaninfesi Dario Biondo, Vito Bellafiore ed Edoardo Spina e dal (castelvetranese) Davide Lentini.

La redazione di Castelvetranonews li ha raggiunti telefonicamente per raccontare ai lettori del loro ultimo singolo, intitolato "Catene", composto durante l'isolamento.

Come nasce la vostra creatività​?

"La nostra creatività nasce nel soggiorno di casa di uno dei membri, un luogo che va immaginato come una scenografia alla Trainspotting, ma in stile “de noialtri”, senza droghe a parte l’eterna amicizia, quella sì, è una bella droga.

Stesso degrado, stessi livelli di caos, occhi stropicciati, divani vecchi, sfondati, come anziani silenziosi e divertenti che dispensano saggezza e un pizzico di tenerezza. Nel caos, volevamo dare un senso al bisogno di evacuare idee."

Qual'era l'idea della musica che volevate comporre?

"Volevamo creare dei brani che fossero intimi, ma nel contempo ballabili, volevamo dare messaggi alla gente ma senza che fossero “preparati”, lasciando libera interpretazione a chi ascolta, perché credevamo nella libertà di essere, nella libertà di poter creare, nella libertà che concede una forma artistica così sublime come la musica."

Quali sono gli elementi della vostra ultima canzone?

"Riff di chitarre semplici, ma taglienti e ragionati come scosse elettriche, associati a suoni sintetici fatti di vita propria ma aliena. Pensavamo che la musica avrebbe dovuto penetrare con facilità come le parole in lingua italiana, che vanno assorbite con semplicità, senza difficoltà."

Il singolo "Catene" è uno delle 10 canzoni del vostro album. Qual è il significato del video?

"Il significato è semplice. Siamo una generazione sottoposta a costanti controlli, valutazioni, curriculum inviati, mutui come calappi al collo, “prigionieri eterni” di qualcosa che non comprendiamo neppure e questo ci riempie di rabbia, ci innervosisce, aumenta la nostra "massa critica" e ci costringerà sull’orlo dell'esplosione.

C'è il bisogno di esplodere, ma nel farlo il protagonista e le sue multiple personalità, ha la sua sega mentale e distrugge tutto. Mentre elucubra un’esperienza immaginaria si aliena e si concede uno spazio intimo dove vede se stesso e i suoi cari, le uniche cose a cui bisogna realmente tenere, per poi tornare ad essere lucido e visualizzare che era tutto un sogno e nulla egli è riuscito a cambiare.

Le fiamme rosse simboleggiano l’ardore, la carica emotiva, la vitalità di ognuno di noi."

Si ringrazia il gruppo Ermetica per la disponibilità a raccontarsi per i lettori della redazione di Castelvetranonews.