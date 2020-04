La vicenda del cane ferito a Pasquetta e l'intervento della Polizia Municipale: le precisazioni del Sindaco e della Redazione

di: Elio Indelicato - del 2020-04-16

E’ di ieri l’articolo pubblicato sulla nostra Testata (clicca qui per leggere) dal titolo “Selinunte, a Pasquetta va in auto con la madre dal veterinario per salvare il cane. Multato un gibellinese”.

Dal Sindaco Enzo Alfano giunge in Redazione la precisazione che “non esiste agli atti del Comando di Polizia Municipale alcun verbale di accertamento di violazione elevato in danno del sig. G.T. per la violazione delle disposizioni vigenti in materia di contenimento dell’attuale emergenza da COVID – 19”.

Così come scritto nell’articolo, il personale di Polizia Municipale, al termine delle verifiche previste dalla suddetta normativa, ha prontamente consentito al sig. G.T. di raggiungere il medico veterinario di fiducia.

Il Signor G.T., però, aveva riferito alla nostra Redazione anche che: “mentre mi accingevo per andare via, i Vigili mi hanno detto che mi sarebbe arrivato il verbale a casa perché non potevo portare con me mia madre”. Quanto riportato è stato ribadito anche stamani dal Sig. G.T..

L’articolo non aveva certamente l’intenzione di screditare l’operato del corpo della Polizia Municipale sempre in prima linea nell’assicurare il rispetto delle regole, soprattutto in questo periodo di emergenza, e al quale esprimiamo la nostra ammirazione per il lavoro che è chiamato a svolgere.

Ci riferiscono che sui social si sono verificati dei vili attacchi alla Polizia Municipale, con alcuni commenti denigratori nei confronti dei Vigili Urbani, dai quali prendiamo, con forza e fermezza, le distanze. Di tali attacchi ne risponderanno eventualmente i singoli autori.