Il matrimonio ai tempi del Coronavirus tra incertezze e disdette. Ne parliamo con Don Undari

di: Doriana Margiotta - del 2020-04-17

Il dramma di queste difficili settimane non riguarda solo contagi e morti, ma tocca da vicino i sogni e i desideri delle persone. Un sogno come quello del matrimonio, spesso definito il giorno più bello della propria vita, ma che ai tempi del Coronavirus costringe gli sposi a fare delle rinunce o ad annullare tutto.

Organizzare le nozze è un grande impegno, sia psicologico che economico, che tiene occupati i futuri sposi per mesi e a volte anche più di un anno. Il decreto del Presidente del Consiglio non ha infatti vietato i matrimoni, ma le misure di sicurezza imposte hanno di fatto spogliato “il giorno del sì” di quasi tutto ciò che rende quel giorno speciale.

Alla nostra redazione sono arrivate moltissime email di tante coppie, che dovranno sposarsi nei prossimi mesi e che non sanno cosa fare. Celebrare o rimandare il matrimonio?

Le cifre ci dicono che il numero di matrimoni rimandati finora è approssimativamente la metà (con differenze da Comune a Comune), ma è destinato ad aumentare drasticamente nei prossimi mesi.

Va sottolineato, infatti, che in generale i numeri sono stati finora clementi perché i primi mesi dell’anno vedono sempre meno nozze rispetto al periodo aprile-giugno in cui stiamo entrando.

Abbiamo chiesto a Don Undari, Arciprete di Castelvetrano, alcuni chiarimenti sull’argomento, così da essere d’aiuto a tutte quelle coppie di futuri sposi che si sono rivolte a noi.

“In questo momento è prematuro poter azzardare qualsiasi ipotesi e soluzione per quanto riguarda la celebrazione dei matrimoni.

E’ di oggi il messaggio del Presidente della CEI, Cardinale Bassetti che ribadisce le restrizioni fino al 3 maggio, dopo questa data si devono capire le regole che saranno adottate per tutelare tutti noi e non vanificare i sacrifici che abbiamo fatto in questi mesi di quarantena.

Nella FASE 2 le restrizioni saranno presenti e dobbiamo capire come poter organizzare le varie cerimonie. Moltissimi matrimoni sono stati già rimandati anche per il mese di Maggio. Capisco bene le preoccupazioni delle coppie di futuri sposi, ma in questo momento è tutto fermo. Abbiate pazienza, sarò il primo a comunicare le decisioni della Chiesa appena entreremo nella FASE 2. Abbiate Fede.”

Sarà dovere della nostra redazione tenervi informati sui futuri sviluppi di questa particolare situazione, sperando che il sogno di tante coppie di futuri sposi si possa realizzare.