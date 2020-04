Salemi, 500 mascherine per i meno abbienti. Venuti risponde a chi critica prolungamento zona rossa. Ecco le sue parole

del 2020-04-17

"Quelli che contestano la proroga della zona rossa sono quelli che la invocavano. Non si può dire che il virus non c'è più e un allentamento nel rispetto delle regole non ce lo possiamo permettere".

A dichiararlo il Sindaco Salemi Domenico Venuti il quale ha aggiunto che "è assurdo e inaccettabile che l'Asp non abbia fatto una relazione di aggiornamento sulla situazione ad oggi. In assenza di dati certi non si possono chiedere alla politica di fare decisioni nell'ottica di un graduale sblocco della situazione".

Lo stesso Venuti ha comunicato anche che "saranno distribuite 500 mascherine alle persone meno abbienti e da un mese ne attediamo altre mille".