Covid-19, il Comune di Salemi scrive all'Asp di Trapani: "Serve aumentare i tamponi e relazione sul quadro epidemiologico in città"

di: Comunicato Stampa - del 2020-04-16

Una relazione dettagliata che possa "fornire un quadro più chiaro e completo" della situazione epidemiologica della città di Salemi e che possa "offrire ulteriori indicazioni circa l'evoluzione futura della situazione sanitaria" in riferimento al Covid-19.

La richiesta è stata avanzata "con urgenza" dal sindaco di Salemi, Domenico Venuti, in una nota indirizzata ai vertici dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani. Sabato una ordinanza del presidente della Regione ha prorogato la cosiddetta 'zona rossa' per la città fino al 3 maggio e ora l'amministrazione comunale chiede all'Asp di fornire "elementi di conoscenza specifici" circa l'evoluzione della diffusione del coronavirus dal momento che l'ultima relazione pervenuta sugli esiti dell'indagine epidemiologica risale al 19 marzo: le autorità sanitarie, secondo il Comune, avrebbero dovuto mettere a punto un nuovo e aggiornato resoconto ufficiale della situazione in virtù della particolare condizione in cui la città di Salemi si trova dal giorno in cui è stata dichiarata 'zona rossa'.

Nella nota l'Amministrazione evidenzia l'importanza di "incrementare" il numero dei tamponi sulla cittadinanza "con lo scopo di ampliare ulteriormente il quadro statistico dei dati a disposizione e venire a conoscenza della presenza o meno di eventuali nuovi focolai".

Tra le richieste inviate all'Asp anche quella di una conoscenza più dettagliata sui tamponi già effettuati, i cui esiti finora sono stati trasmessi in modo "frammentario" e attraverso canali "informali". Il Comune, infine, chiede che sia l'Azienda sanitaria a informare "in modo consono e ufficiale" i medici di medicina Generale in merito agli esiti dei tamponi effettuati sui propri assistiti.